Werbung mit Nachhaltigkeit wirkt

Eine Aufgabe, für die Andrea Nowak-Mann als ESG-Verantwortliche bei Gewista zuständig ist. Sie sagt zu ihrer Vorgangsweise: „Wir lehnen uns dabei stark an unsere französische Konzernmutter an. Der Konzern hat bereits vor Jahren eine klare ESG-Strategie entwickelt. Denn die Folge­kosten für klimaschädliches Verhalten können die Gewinne in Zukunft massiv übersteigen.“

Ein Trend, der zu beobachten ist, ist, dass in allen Bereichen der Wirtschaft immer öfter nichtfinanzielle Kriterien bei der Vergabe sowohl öffentlicher als auch privater Aufträge miteinbezogen werden. Nowak-Mann meint daher: „Gerade in der Werbebranche sollte auf einen nachhaltigen Umgang mit wertvollen Rohstoffen und geringen Ressourcenverbrauch geachtet werden. Der ressourcenschonende Umgang mit Rohstoffen ist bei uns jedenfalls ein fester Bestandteil der ESG-Strategie.“

Seit dem Jahr 2022 verstärkt der JCDecaux-Konzern seine strategischen ESG-Aktivitäten. Die Ziele der Strategie gelten auch für die Gewista-Gruppe. Ein wesentliches Ziel der Strategie ist die Reduktion der gesamten CO 2 -Emissionen (Scope 1 bis 3) um 90 Prozent bis 2050. Das Jahr 2030 stellt dabei einen wichtigen Meilenstein dar. Bis dahin ist eine Reduktion der Scope-1- und -2-­Emissionen um 60 Prozent sowie der Scope-3-Emissionen um 46 Prozent geplant. Um die Ziele an wissenschaftlichen Kriterien und die Erreichung der Klimaziele von Paris zu knüpfen, wird seit 2023 intensiv mit der SBTi (Science Based Targets initiative) zusammengearbeitet.