Die Gewista-Gruppe zählt mit mehr als 350 Mitarbeiter:innen zu den größten Medienunternehmen Österreichs und ist Marktführer bei der Außenwerbung, im Fachjargon Out-of-Home-Werbung. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zum Weltmarktführer in dem Bereich, JC-Decaux. Und in den vergangenen Monaten und Jahren wurden in Österreich mehrere Weichen zu Digitalisierung und zu einem Change-Prozess in der Unternehmensführung gestellt.

Gewista ist in allen großen Städten Österreichs präsent. Mit seinen Infoscreens in U-Bahn-Stationen, mit Megaboards an großen Straßenkreuzungen, aber auch mit den Plakaten, etwa für Konzertankündigungen, der Tochter Kulturformat. Außenwerbung kennt viele Wege, zum einen über analoge Medien wie das klassischen Plakat, Premium Boards, City Lights oder Flächen in, auf und um öffentliche Verkehrsmittel, zum anderen über digitale Werbeflächen. Dazu gehören Digitales City Light und Premium Screens.

Und innovative Außenwerbung kann mit den sozialen Medien mehr als mithalten. So kann bei Gewista programmatische digitale Werbung über die Plattform VIOOH gebucht werden. Auf rund 800 digitalen Flächen können Kunden dann ihre Werbebotschaft zielgruppengenau am passenden Ort zur richtigen Zeit schalten. Zum Beispiel die Werbung für Mineralwasser bei 30 Grad im Schatten und dann auch noch kurz vor dem Supermarkt.