T-Systems Österreich CEO Lenz: "Der KI-Zug fährt mit Lichtgeschwindigkeit"

Peter Lenz :

Die Patientendaten sind ein heikles Gut, das besonderen Schutz braucht, gar keine Frage. Als Patient will ich bestimmen, wer welche Teile meiner Krankenakte sehen darf. Bei uns als europäischem Anbieter liegen die Daten aber nicht bei einem US-amerikanischen Hyperscaler, sondern im Keller im fünften Untergeschoß in unserem hochsicheren Rechenzentrum im T-Center am Rennweg in Wien. Wir garantieren Datensouveränität.