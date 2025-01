Wer 2025 Spitzenjobs übernimmt

In der größte Bank Österreichs wird am 21. Mai 2025 ein neuer Aufsichtsratspräsident gewählt. Wer das wird, steht schon fest. Der Ökonom Gottfried Haber wird dem langjährigen Oberkontrollor Friedrich Rödler nachfolgen.

Haber hat bereits Ende November seinen Job als Vizegouverneur der Österreichischen Nationalbank (OeNB) quittiert, obwohl sein Vertrag noch bis Herbst 2025 gelaufen wäre. Der Wiener war nämlich in seiner bisherigen Funktion auch für die Bankenaufsicht zuständig und muss darum eine Cooling-off-Phase einhalten, bevor er das Kontrollgremium des Finanzkonzerns übernehmen kann.

Der an der WU Wien summa cum laude promovierte Betriebs- und Volkswirt war unter anderem außerordentlicher Professor in Klagenfurt und ist seit 2012 Universitätsprofessor in Krems, eine Funktion, die ihm auch gute Kontakte zur ÖVP Niederösterreich einbrachte. 2014 wurde er sogar für den von der ÖVP zu besetzenden Finanzministerposten genannt, fiel aber zuletzt bei Teilen der Partei etwas in Ungnade, was dazu beitrug, dass er nicht wie angestrebt OeNB-Gouverneur wurde. Die Funktion in der Erste Group ist eine mehr als respektable Alternative.