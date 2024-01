OeNB-Analyse: Weiter sinkende Kreditnachfrage lässt Konjunktur stottern

Im Jahr 2023 hat die Wirtschaft massiv an Schwung verloren. Und auch das Jahr 2024 dürfte noch eine längere Hängepartie werden. Das zeigen die nun vorgelegten Ergebnisse der jüngsten, von den europäischen Notenbanken im Dezember durchgeführten Erhebung zur Entwicklung des Kreditgeschäfts der Banken.

Die im Rahmen der Bank Lending Survey in allen Euro-Staaten vierteljährlich erhobenen Daten zeigen, dass die Kreditnachfrage in den für die Konjunktur so relevanten Bereiche der Unternehmenskredite wie auch bei den privaten Wohnbaukrediten im gesamten Euroraum weiter abgenommen hat.



Auch Österreich ist dabei keine Ausnahme. Die seit dem zweiten Halbjahr 2022 andauernde Rezession der österreichischen Wirtschaft dürfte daher auch 2024 weiter andauern und sich aufgrund des Zinsumfelds und der weiter verschärften Kreditvergaberichtlinien - vor allem gegenüber Unternehmen - noch weiter verschlimmern.