Varta-Sanierungsplan: Porsche steigt ein, Aktionäre gehen leer aus

Der angeschlagene Batteriekonzern Varta hat sich am Wochenende mit Finanzgläubigern und Investoren auf ein Sanierungskonzept geeinigt. Kernaspekte sind unter anderem ein Schuldenschnitt und frisches Geld vom Großkunden Porsche AG. Altaktionäre sollen hingegen aus dem Konzern gedrängt werden. An der Börse kam der drohende Totalverlust für die Aktionäre nicht gut an. Die Aktien des Batteriekonzerns brachen am Montag bis auf 0,76 Euro ein.

Zuletzt notierten die Papiere mit 1,55 Euro noch rund 60 Prozent im Minus. Ein Sprecher sagte am Sonntag, alles müsse nun dokumentiert und beim Gericht eingereicht werden. Zuvor müssen die Gremien der beteiligten Parteien zustimmen und das deutsche Bundeskartellamt grünes Licht geben. Der Prozess könnte sich über Wochen und Monate ziehen, sagte der Sprecher.