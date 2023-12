RBI will Strabag-Anteile von Oleg Deripaska übernehmen

Die RBI will mit der Akquisition nicht lange zuwarten. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung sonstiger aufschiebender Bedingungen soll der Deal bereits im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein.

Nach dem Closing will die RBI die Aktien an der Strabag SE als langfristige Kapitalbeteiligung behalten. Die RBI will die Aktien in die vollkonsolidierte Tochtergesellschaft GABARTS GmbH & Co KG einbringen, die diese Beteiligung verwaltet.

Mit der Transaktion würde die RBI auch ihr Engagement in Russland reduzieren. Die RBI erklärt, "weiterhin an der Entkonsolidierung der AO Raiffeisenbank durch einen Verkauf oder ersatzweise durch eine Abspaltung" zu arbeiten.