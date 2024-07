Peter Bosek übernimmt bei der Erste Group, Rochaden im Erste Bank Vorstand

Mit 1. Juli ist Peter Bosek als CEO der Erste Group nach Österreich zurückgekehrt. Ende 2020 hatte der damalige Retail-Vorstand den heimischen Banken-Konzern verlassen, um zur Luminor Bank nach Tallinn, der Hauptstadt Estlands, zu wechseln.

Bosek wird in der Erste Group nicht nur die Rolle des CEO, sondern auch wie vor seinem Wechsel nach Estland wieder die des Chief Retail Officers übernehmen. Er übernimmt dabei ein bestens bestelltes Haus. Unter seinem Vorgänger als CEO, Willibald Cernko, konnte für 2023 einen Nettogewinn von knapp drei Milliarden Euro erwirtschaftet werden, um 38,5 Prozent mehr als im Jahr davor.

Bosek feierte seine Rückkehr in die Erste Group ("I'm so happy to be back") mit einem Posting auf LinkedIn, in dem er sich für den herzlichen Empfang bedankte.