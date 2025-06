Kaffee für Korea

Das Beispiel zeigt die entscheidende Bedeutung von Private Equity für die wirtschaftliche Entwicklung und für das Wachstum von Unternehmen. Es stellt jungen, innovativen Unternehmen die finanziellen Mittel zur Verfügung, um ihre Ideen zu verwirklichen und auf den Markt zu bringen. Dadurch trägt das Risikokapital zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bei. In der Folge entstehen neue Unternehmen und eine Dynamik, die zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft beiträgt.

„Beim Risikokapital hinkt Europa den USA allerdings deutlich hinterher“, weiß Andreas Idl, „deshalb verlieren wir immer wieder erfolgreiche Start-ups, weil in Amerika die Finanzierung leichter ist.“ Doch es gibt positive Entwicklungen. Im Jahr 2021 haben österreichische Venture-Capital-Geber über 200 Millionen Euro in Start ups investiert. Zu den aktivsten Investoren gehören unter anderem Speedinvest und der aws Gründerfonds, die bedeutende Summen in vielversprechende Jungunternehmen investiert haben. Die Erste Group engagiert sich ebenfalls aktiv in diesem Bereich. Durch ihre Beteiligung am aws Gründerfonds hat die Erste Group frühzeitig in die Assetklasse Venture Capital investiert und damit gezeigt, wie wichtig die Förderung von Innovation und Unternehmertum ist.

Die Wachstumsstrategie von Cropster ist jedenfalls klar vorgezeichnet. Schon jetzt hat das Unternehmen einen Exportanteil von annähernd hundert Prozent. „Wir haben mehr Kunden in Melbourne als in Österreich“, illustriert Andreas Idl diese starke internationale Orientierung gerne. Die große Zukunftshoffnung heißt Asien: „Die Finnen trinken im Durchschnitt vier Tassen Kaffee pro Tag, die Chinesen fünf Tassen im Jahr – das zeigt, welches Potenzial es in Asien gibt.“ Also auf nach Korea. Zum Kaffee.