Palmers ist insolvent

Seit über zwei Jahren kämpft der Wäschehersteller Palmers mit rückläufigen Umsätzen. Heute wurde der Antrag auf Einleitung des Sanierungsverfahren beim Landesgericht Wiener Neustadt eingebracht. Die Passiva liegen bei rund 51 Millionen Euro. Laut KSV1870 sind knapp 500 Gläubiger betroffen. Diesen wird laut Sanierungsplan eine Quote von 30 %, zahlbar innerhalb von zwei Jahren, angeboten.

Von der Unternehmensführung heißt es, man sei zuversichtlich, dass das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs gebracht werden kann sowie die laufenden Investorengespräche erfolgreich abgeschlossen werden können.

Mit den Interessenvertretungen der Arbeitnehmer:innen wird an einer zeitnahen Auszahlung der ausständigen Gehälter gearbeitet, so die Unternehmensführung. Bisher laufen die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten normal weiter, so die Gewerkschaft GPA. Anfang kommender Woche sollen die Beschäftigten in Online-Betriebsversammlungen über weitere Schritte informiert werden. Neben der bereits angekündigten Reduktion von 20 Filialen sollen laut dem Unternehmenssprecher im Zuge der Sanierung keine weiteren Standorte eingespart werden.

Der starke Mitbewerb also auch die sinkende Kaufkraft werden vom Kreditschutzverband KSV1870 als vorrangige Insolvenzursachen gesehen. Der KSV1870 stehe den Sanierungsbestrebungen „grundsätzlich positiv gegenüber“.

Unter Federführung des neuem CEO Janis Jung wurde seit vergangenem Jahr ein strikter Sanierungskurs verfolgt. An diesem werde festgehalten, heißt es heute vom Wiener Neudorfer Unternehmen. Derzeit hat das Unternehmen in Österreich noch 113 eigene Filialen, hinzu kommen 35 Filialen, die als Franchise betrieben werden.