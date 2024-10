Die Pläne des Palmers-Sanierers

Die Ukraine ist auch für Palmers neuerdings ein Thema. Aktuell produziert das Unternehmen viele Waren in Asien, wo großes Know-how im Wäschebereich vorhanden ist. Die Kehrseite aber sind Lieferschwierigkeiten, die heuer dazu geführt haben, dass dem Wäschehersteller einiges an Geschäft entgangen ist. Geplant ist daher, künftig wieder mehr Ware in Europa herzustellen. Die Ukraine gilt laut CEO neben anderen Ländern, die geprüft werden, als mögliche Option, vorausgesetzt, der Kriegszustand ist irgendwann gelöst, kommentiert Jung die Überlegungen und seinen kürzlichen Besuch vor Ort bei einem Textilhersteller.



Neben dem Produktionsthema gibt es weitere Stellschrauben, an denen für das Comeback der Wäschemarke gedreht wird. Dazu gehört etwa das Öffnen der Traditionsmarke für neue junge, diverse Zielgruppen. In der Anfang Mai gelaunchten Kampagne „Sexy, not Sorry“ wird daher die Vielfalt der Frauen in den Vordergrund stellen, symbolisiert durch die Autorin und UN-Sonderbotschafterin Waris Dirie, die gehörlose Aktivistin Bianca Rosemarie, Dragqueen Pandora Nox und Extremsportlerin Stefanie Millinger.



Um die Strategie der Neupositionierung auch im Handel voranzutreiben, sollen zudem die ersten vier Filialen in Wien, Graz, Salzburg und in der SCS modernisiert werden. Das Geld dafür will man über eine kürzlich gestartete Crowdfundingkampagne einwerben.



Doch um in der Shoppingwelt von morgen bestehen zu können, reicht auch ein luxuriöses Facelifting nicht aus. Starke Marken brauchen Einkaufserlebnisse der besonderen Art. Ein entsprechendes Konzept hat Jung bereits von den Gestaltern der Biogena- und Öfferl-Geschäfte entwerfen lassen. Die Umsetzung ist bis Ende April nächstes Jahres in Wien geplant – wenn die Zahlen stimmen.