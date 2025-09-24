Legende Hilde Umdasch: Die Blumenkönigin

Als Josef Umdasch im März 1990 an den Folgen eines Herzinfarkts verstarb, wechselte seine Tochter Hilde an die Spitze des gleichnamigen Konzerns in Amstetten. Ein Schritt, der in der Wirtschaftswelt für Aufsehen sorgte: „Eine Frau an der Spitze eines österreichischen Paradebetriebs ist so selten wie eine Hummel am Nordpol“, schrieb trend nur wenige Monate später über die neue Chefin. Dabei war Hilde Umdasch auf die Aufgabe bestens vorbereitet: Die Absolventin einer Wirtschaftsfachschule und ausgebildete Lehrerin hatte schon seit Mitte der Sechzigerjahre an der Seite ihres Vaters gearbeitet und war mit immer wichtigeren Aufgaben betraut worden: „Erst war ich seine Sekretärin, dann seine Assistentin und schließlich seine zweite Hand“, erzählte Umdasch.

Als CEO führte sie den auf Schalungen und Shopeinrichtungen spezialisierten Konzern in eine neue Größenordnung; bis vor zwei Jahren saß sie dem Aufsichtsrat vor. Heute hat sie diese Position noch bei Bellaflora inne – ihrem ersten eigenen Unternehmen, das auf einer Idee beruht, die sie als Gartenliebhaberin Anfang der 70er-Jahre mit ihrem Vater entwickelt hatte: Blumen und Pflanzen in Selbstbedienung.