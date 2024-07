Österreichs Industriekonjunktur will und will nicht anspringen. Seit dem dritten Quartal 2022 zeigt das Barometer nach unten. "Bei konjunkturell anhaltend schwieriger Lage in der Warenherstellung während des ersten Halbjahres 2024 steht die österreichische Industrie nach somit vor ihrem dritten Rezessionsjahr“, zieht IV-Generalsekretär Christoph Neumayer Resümee.

Im ersten Halbjahr 2024 war die Abwärtstendenz dem Konjunkturbarometer der Industriellenvereinigung zufolge deutlich. Die Bruttowertschöpfung der Industrie liegt demnach um real über 3% unter dem Vorjahres-Vergleichszeitraum.

IV-Chefökonom Christian Helmenstein kann auch weiterhin keine Wende absehen. Ein grundlegender konjunktureller Umschwung zum Besseren sei außer Sichtweite, bestenfalls eine "inkrementelle Verbesserung der Lage" und eine "stagnative Entwicklung" erkennbar. Gegenüber dem Vorjahr liegt die Wertschöpfung weit zurück.

Allerdings sieht Helmenstein in einzelnen Branchen Lichtblicke. So habe sich die Auftragslage in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie in Bauindustrie zuletzt verbessert. In der metalltechnischen Industrie, bei den industriellen Baustoffherstellern (Steine/Keramik) und in der Fahrzeugindustrie habe sich die Lage dagegen zum Teil nochmals erheblich verschlechtert.