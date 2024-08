Die EORI-Nummer in Österreich - Wichtige Informationen für den internationalen Warenverkehr

Online-Antragsverfahren: Auf der Website des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) wird dann das bereitgestellte Online-Formular ausgefüllt. Dieser Vorgang dauert in der Regel nur drei bis vier Minuten. Alle Informationen müssen präzise eingegeben werden, um Verzögerungen zu vermeiden.

Bestätigung und Versand: Nach dem Absenden des elektronischen Antrags erhält man eine PDF-Bestätigung von der Zollbehörde. Dieses Dokument wird ausgedruckt, firmenmäßig unterschreiben und dann aus Datenschutzgründen per Fax oder Post an das zuständige Zollamt gesendet. Dies bestätigt die Zustimmung zur Speicherung der Daten in der EORI-Datenbank.