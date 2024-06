Chip mit Grips

Von der Aussicht auf Mittel des European Chips Act angelockt, investieren die globalen Chipkonzerne in den kommenden Jahren massiv in Deutschland: Mit Bosch, Infineon und der Chipfirma NXP als Juniorpartner baut TSMC für mindestens zehn Milliarden Euro ein neues Werk in Dresden. Intel errichtet für mehr als 30 Milliarden Euro eine Megafabrik in Magdeburg. Bereits in Umsetzung ist die Fünf-Milliarden-Erweiterung des Infineon-Werks in Dresden. „Der Chips Act wirkt“, kommentiert Herlitschka die Investitionsoffensive.

Das bedeutet nicht nur kurzfristig für Baufirmen wie Strabag oder Reinraumspezialisten wie Exyte einen Chancenkick, sondern auch mittelfristig für die klassischen Lieferanten in der Kette wie EVG oder Besi Austria – früher Datacon – aus Radfeld in Tirol, einen Hersteller von Hochpräzisionsmaschinen.

Doch nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Politiker müssen diese Chancen nutzen. „Immer mehr unserer Kunden – in der Regel OEMs aus der Industrie – wollen das Label draufhaben, dass die Chips in Europa entwickelt und produziert worden sind“, sagt der Vorarlberger Unternehmer Thomas Lorünser, der die Chipentwicklungsfirma Photeon Technologies mit rund hundert Entwicklungsingenieuren betreibt. Dieses „Buy in Europe“ müsse man noch forcieren. Die großen Namen herzuholen, sei nur ein erster Schritt, in einem zweiten müsse es auch verpflichtend werden, europäisch einzukaufen, so Lorünser.