Was das Wiener Start-up Waterdrop erfolgreich macht, wer die Gründer und die Erfolgsfaktoren sind und warum sich Tennisprofi Novak Djokovic am Microdrink-Hersteller beteiligt hat.

ARTIKEL-INHALT

Tennis-Profi Novak Djokovic beteiligt sich mit mehreren Millionen Euro an dem noch jungen Unternehmen, das mit seinen Geschmackswürfel für das Wasser die Antithese zu Softdrinks sein soll.



Wir können alle Plastikflaschen auf der Tour abschaffen



Tennis-Superstar Novak Djokovic zum Einstieg bei Waterdrop

Tennis-Profi Novak Djokovic hat sich nicht nur bei Waterdrop beteiligt, er wird auch dessen Markenbotschafter. © APA/BARBARA GINDL



Djokovic setzt sich für die Umwelt ein und ist sich bewusst, wie essenziell Wasser für den Körper ist.



Gründer Martin Murray anlässlich der Beteiligung des Tennisprofis an Waterdrop

Schon der Jahresanfang 2022 hat sich für Waterdrop übrigens sehr erfreulich entwickelt. Das Unternehmen erhielt von Investoren damals 60 Millionen Euro. Damit haben es die Gründer übers Jahr gesehen, gemessen am Investitionsvolumen, unter die Top-5 der Investitionssummen von Risikokapitalgebern in Österreich geschafft.

Wie ist Waterdrop bekannt geworden?

Schon die Anfänge des noch jungen Unternehmens hören sich, wie der jüngste Einstieg des Tennis-Big-Shots, ziemlich cool an: Es gelang den Gründern, Experten aus aller Welt für sich zu gewinnen und mit deren Hilfe ein gemeinsames Produkt aus hochwertige Inhaltsstoffe wie Super-Food-Extrakte zu entwickeln. Mit dabei waren ein Unternehmensstratege aus Frankreich und auch ein Branding-Guru aus Singapur brachte seine Erfahrung ein. Ein deutscher Lebensmittelkonzern stellte seine natürlichen Aromen zur Verfügung.

Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist Waterdrop im Jahr 2018 durch die Teilnahme an der TV-Gründershow „Die Höhle der Löwen". Damals wollten die beiden deutschen Investoren und Teilnehmer der Show Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel eine Million Euro in das Unternehmen investieren. Nach der Show wurde aber bekannt, dass der Deal mit Dümmel nicht zustande kam, dafür aber mit Wöhrl. Sie investierte 500.000 Euro und erhielt dafür 6,25 Prozent der Unternehmensanteile.

Was macht Waterdrop?

Winzige Brausewürfel ohne Zusatzstoffe und Kalorien

Das Unternehmen produziert winzige Würfel aus zuckerfreien Frucht- und Pflanzenextrakten, angereichert mit unterschiedlichen Vitaminen. Das Wiener Start-up ist damit laut Unternehmen der erste Microdrink-Hersteller. Das Prinzip: Einen Drop in ein Glas Wasser oder auch in eine Flasche geben und warten, bis er sich vollständig aufgelöst hat und schon ist der Inhalt trinkfertig. "Wir wollten mit unseren Microdrops Neuland betreten und die verkrustete Getränkeindustrie aus dem Dornröschenschlaf holen", erklärt Gründer Martin Murray gegenüber dem trend in einem Interview.

Dieser Artikel über waterdrop könnte Sie auch interessieren: „Nachhaltigkeit ist ein Must-have“

Das Prinzip des kleinen Würfels: Einen Drop in ein Glas Wasser oder auch in eine Flasche geben und warten, bis er sich vollständig aufgelöst hat und schon ist es trinkfertig. © Waterdrop



Wir wollten Neuland betreten und die verkrustete Getränkeindustrie aus dem Dornröschenschlaf holen



Waterdrop-Gründer Martin Murray

Die Drops sollen das Wasser schmackhafter machen und so das Trinken fördern. Auf ungesunde Zusätze wird verzichtet. So sind die Waterdrops zucker-, koffein- und laktosefrei. Nicht zu finden sind in den Würfeln auch typische Inhalte von Getränken wie Geschmacksverstärker, künstliche Aromen und Konservierungsstoffe. Rund zehn verschiedene Sorten solcher fruchtigen Brausetabletten sind mittlerweile erhältlich. Der Microdrink Boost beispielsweise beinhaltet Extrakte von Johannisbeere, Holunderblüte und Acai und ist mit den Vitaminen B6, B12 und C angereichert. Durch die Vitamine soll der Stoffwechsel angeregt werden und man sich weniger müde fühlen, so die Beschreibung des Produkts auf der Homepage.



Teekonzentrat in Form von Mikro-Würfel

Seit Herbst 2020 gibt es nicht nur Würfel mit Geschmack, sondern auch Microteas. Die klein abgepackten Würfel werden einfach ins heiße Wasser geworfen und der Tee ist trinkfertig. Teebeutel werden so überflüssig, selbst die Beigabe von Zucker, wenn man beispielsweise eine Mischung mit Honig wählt. Drei Microtea-Sorten stehen zur Auswahl, darunter auch Schwarz-Tee-Drops.

Tees zubereiten ohne Teebeutel ist die Innovation von Waterdrop und wird je nach Produkt auch gleich mit Honig angereichert. © Waterdrop

Um die Wasseraufnahme für Sportler:innen zu optimieren, hat Waterdrops 2022 elektrolytische Würfel für den Sport, sogenannte Microlyte auf den Markt gebracht. Das Sportgetränk enthält keinen Zucker und kein Koffein. Insgesamt sind es 37 verschiedene Würfelsorten.

Softdrink-Herstellern beim Umweltschutz der Kampf angesagt werden soll

Der Microdrink-Hersteller hat mit seiner Produktinnovation einen deutlich geringen ökologischen Fußabdruck als die Softdrink-Hersteller mit ihren Plastikflaschen. Murray: "Mit Waterdrop sparen Kunden gleichzeitig Kunststoff und CO2" und ergänzt: "Auch unsere Mitarbeiter wollen nicht nur einen Job, sondern einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten." Wenn auch die Microwürfel von Waterdrop einzeln in Plastik verpackt sind und für die Umwelt auch nicht ganz unbedenklich sind.

Ökosystem rund um das Wassertrinken

Um für unterwegs gewappnet zu sein und nicht auf Plastikflaschen oder -Becher zurückgreifen zu müssen, bietet Waterdrop auch gleich die passenden Gebinde an. So werden stylische Flaschen und Teetumbler aus Glas oder Edelstahl in unterschiedlichen Größen angeboten.

Waterdrop bietet zudem, ganz auf das Rund-um-Service bedacht, eine Hydration App und einen LUCY Smart Cap an, wodurch letzteres mithilfe eines integrierten Sensors an das regelmäßige Trinken erinnern soll und auf Knopfdruck wird Wasser innerhalb von Sekunden desinfiziert. Das Ziel von Watertrop war und ist es ein Ökosystem rund um das Wassertrinken aufzubauen.

Was macht Waterdrop erfolgreich?

Das Start-up des, obwohl es erst seit 2016 gibt, macht mit seinen Miniatur-Würfeln aus Fruchtkonzentraten und Tees, bereits einen Millionen-Umsatz und hat zwei Millionen Online-Kunden. Seit dem Auftritt der Gründer bei der deutschen TV-Show "Die Höhle der Löwen" im Jahr 2018 hat die Entwicklung einen steilen Verlauf genommen. Die Frucht- und Kräutertabs werden nicht nur in Österreich, sondern auch in mehreren anderen EU-Staaten und sogar in den USA und Singapur zum Verkauf angeboten. Und auch das Angebot wird ständig erweitert.

Die Erfolgsfaktoren Waterdrop trifft mit seiner Produktidee den Nerv der Zeit. Es bietet sowohl eine gesunde Alternative zu den oft picksüßen Softdrinks mit vielen chemischen Inhaltsstoffen und schont dabei die Umwelt.

Der Grundstein für den Erfolg: Ein Markt mit einem riesigen Potenzial.

Das Produkt ist nicht nur eine kleine Verbesserung eines bestehenden Produktes, sondern etwas ganz Neues.

Dank hoher Investitionen von Investoren ist genug Geld da, um das Produkt weiterzuentwickeln und ein gut funktionierendes Branding und Marketing aufzubauen und zu entwickeln.

Der Vertrieb, der hauptsächlich online basiert (waterdrop.com), ist mit Clubmitgliedschaften und Bonuspunkten gut aufgezogen. Schicke Produkte rund um die Würfeln werten diese auf und sorgen für zusätzliche Umsätze.

Vertrieb erfolgt bereits in 13 Ländern und ist dieser ist damit für ein Start-up breit aufgestellt.

Der Online-Auftritt von Waterdrop ist professionell. Angebote und Services auf Webseite von Waterdrop wirken durchdacht. So können Kunden nicht nur Waren kaufen, sondern auch Clubmitglied werden und so Punkte bei Bestellungen sammeln und diese gegen Accessoires wie Trinkflaschen oder anderes eintauschen. Das bindet bestehende Kunden und lockt auch neue an.

Der Verkauf der Waterdrops erfolgt auch über den stationären Handel. Die deutsche Drogeriemarktkette Rossmann und die beiden großen Handelskonzerne Rewe und Edeka vertreiben die Wasser-Pillen der Österreicher. Wer es geschafft hat, bei solchen großen Player am Markt einen Fuß in die Tür zu bekommen, hat die Chance wirklich am großen Rad zu drehen und den Absatz ordentlich hinaufzuschrauben.

Auszeichnungen und Top-Rankings

Waterdrop ist es gelungen, in wenigen Jahren eine gute Reputation aufzubauen. Die Businessplattform LinkedIn hat das Unternehmen als eines der zehn besten Start-ups gekürt.

Der Unternehmensberater hat bei seinem EY Entrepreneur of the Year 2021 Waterdrop in der Kategorie "Nachhaltigkeit & Greentech-Ernährung" ausgezeichnet.

Das Wirtschaftsmagazin trend hat Waterdrop in den vergangenen Jahren regelmäßig in das Ranking der besten Start-ups aufgenommen. Grundlage dafür ist eine penible Auswahl durch eine Jury. Zur 20-köpfigen trend-Jury zählen die erfahrensten Start-up-Experten des Landes. Sie haben aus einer Shortlist von 150 jungen Unternehmen, die besten ausgewählt.

Dieser Artikel könnte Sie auch interessieren: Österreichs beste Start-ups des Jahres 2022 [RANKING]

Den Bekanntheitsgrad des Unternehmens und damit den Umsatz zu steigern, wird auch Tennis-Ass Novak Djokovic, der nicht nur als Investor gewonnen werden konnte, sondern auch als Markenbotschafter. Die Strategie von Watertrop ist bisher aufgegangen.

Waterdrop-Gründer Martin Murray © Waterdrop

Wer ist der Gründer von Waterdrop?

Martin Murray, 37, hat Waterdrop gegründet. Der Salzburger Murray ist wie Co-Gründer und Bruder Henry Murray halber Schotte. Der Gründer ist überzeugt: "Unternehmen, die nicht wirklich 'öko' sind, werden verschwinden, denn es wird Alternativen geben." Bekannt wurden die beiden durch den Auftritt in der TV-Show "Die Höhle der Löwen". An dem Abend sahen vier Millionen Menschen, bis zu 200.000 Leute waren nach Angaben von Murray gleichzeitig auf der Webseite. "In den ersten 24 Stunden nach Ausstrahlung hatten wir 30.000 neue Kunden", erzählt der Gründer in einem Interview.