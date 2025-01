Transformation - KI und Daten als Booster für die Produktivität

Dabei gehe es nämlich nicht mehr darum, die Auslastung einer Anlage oder die Prozessqualität eines Ablaufs und somit die Produktivität mit jedem kleinen Schritt um zwei oder drei Prozentpunkte zu verbessern, sondern mit einem großen Wurf um 20 bis 30 Prozent. „Das ist eine andere Dimension und bedingt ein ganz anderes Herangehen. Man kann es nicht oft genug sagen: Das ist alles ist nur auf Basis von KI und Daten möglicht“, beschwört Zettel dieses Credo geradezu.

Dies auch deshalb, weil ihm das Tempo auf dem technologischen Innovationspfad angesichts der Situation als unangemessen gemessen, sprich: viel zu langsam, erscheint: „Selbst in sehr guten Unternehmen kann man vor allem auf punktuelle Use Cases verweisen.“ Dort gebe es zwar durchaus herzeigbare Anwendungen, doch längst nicht im notwendigen Ausmaße. Gemessen an den Möglichkeiten liege die KI-Nutzung in Österreich bei unter zehn Prozent, sagt Zettel. „Eine Neuausrichtung, eine Neuerfindung würde nicht drei oder vier Anwendungsfälle bedeuten, sondern mindestens 30 Anwendungsfälle. Deren Zahl sollte dann Richtung 300 bis 400 Use Cases gehen, um da einmal die Größenordnungen klarzustellen“, betont der Accenture- Chef. Mit weiteren heimischen Managern forderte er kürzlich im Rahmen der Digitaloffensive Österreich auch die staatliche Verwaltung zur massiven Intensivierung ihrer Digitalisierungsanstrengungen sowie einem Ende von überbordender Bürokratie und überlangen Verfahrensdauern auf.