Was wurde aus der Fabrik der Zukunft?

Die industrielle Produktion in Europa ist einem massiven Wandel unterworfen. Nicht nur aufgrund der fehlenden Fachkräfte, sondern auch bedingt durch die gestiegenen Energiekosten und die zuletzt sogar beschleunigte Abwanderung vieler Sektoren in Billiglohnländer ist es erforderlich, die verbliebenen Reste mutig, clever und smart umzustellen. Die Buzzwörter sind geläufig: Ob Industrie 4.0, Smart Manufacturing, Internet of Things (IoT), Green Factory oder Digitale Fabrik – fast immer geht es um Effizienzsteigerung und Kostenreduktion.

Das zuständige Wiener Innovationsministerium (BMVIT) organisierte bereits in den Jahren 2001 bis 2008 mehrere Ausschreibungsrunden unter dem Titel „Fabrik der Zukunft“. Von einer Evaluation der damals 180 geförderten Projekte im Umfang von knapp 25 Mio. Euro ist nichts bekannt, allerdings hat sich die allseits beschwörte Vision und Idee einer autonomen, vernetzten, durchdigitalisierten, roboterisierten und menschenleeren Fabrik nachhaltig verfestigt. Das geht auch aus einer ganz aktuellen Studie der Managementberatung Horváth hervor, die nun vorliegt.