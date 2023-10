Aufbruchstimmung herrscht dagegen im Handel. Neun von zehn Retail-Unternehmen rechnen mit zum Teil großen Umwälzungen für ihr Geschäftsmodell. Erst kürzlich verkündete so etwa der OTTO-Konzern, einen neuen KI-Assistenten auf seiner Plattform zu testen. Auf das Produktportfolio haben neue KI-Anwendungen aus Sicht der Branche bis jetzt allerdings noch wenig Einfluss.

Auch Unternehmen in der Medizintechnik und im Life-Science-Branche sind positiv gestimmt. Drei von vier Führungskräften erwarten in diesem Umfeld einen Umbruch ihres Geschäftsmodells aufgrund neuer KI-Anwendungen. Ebenso viele sehen große Auswirkungen auf interne Prozesse. Das ist dadurch zu erklären, dass KI-Anwendungen momentan vor allem in diesem Kontext entwickelt und eingesetzt werden. Es fehlt allerdings noch an der Phantasie, um die Dimension für den langfristigen Einsatz künstlicher Intelligenz zu erfassen. Das erinnert an die Pionierzeit von Internet oder sozialen Netzwerken.