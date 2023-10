Für 2023 rechnen die Finanzinstitute durchgehend mit Gewinnsteigerungen. Das erfreuliche Wachstum wird sich auch 2024 fortsetzen, aber nicht mehr in derselben Dynamik. Im Immobiliengeschäft werden keine relevanten Ausfälle erwartet, auch die Risikovorsorge wird unverändert moderat kalkuliert, da in den Vorjahren bereits ein Puffer für mehr Flexibilität angelegt wurde. Das geht aus einer Horváth-Studie 1) hervor, für die über 80 Vorstandsmitglieder von Kreditinstituten und anderen Finanzdienstleistern in der DACH-Region befragt wurden.

Die Institute rechnen für 2023 mit einem Umsatzplus im Schnitt von 7,1 Prozent, für 2024 mit 5,3 Prozent. Die Gewinne werden im nächsten Jahr aufgrund steigender Personal- und Verwaltungskosten etwas schmäler ausfallen. Mittelfristig werden die fehlenden Fachkräfte und steigenden Zinsen auch in der Finanzbranche zu erhöhten Kosten führen. Da rücken neue Preis- und Umsatzmodelle in den Fokus.