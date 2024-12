An der Spitze der Nationalbank (OeNB) bleibt kommendes Jahr kaum ein Stein auf dem anderen. Im September 2025 löst Wirtschaftsminister Martin Kocher Robert Holzmann als Gouverneur ab und der Grünen-Nahe Josef Meichenitsch übernimmt im Sommer den Direktorsposten von Eduard Schock. Bereits an Bord ist die neue Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger (SPÖ), die die Nachfolge des vorzeitig zurückgetretenen Gottfried Haber angetreten ist. Die 58-jährige Stiftinger war bis zuletzt in der Geschäftsführung der Förderbank AWS tätig und hat auch ein Aufsichtsratsmandat bei der Bundesimmobiliengesellschaft inne. Einzig Thomas Steiner (ÖVP) hat seinen Direktoriumsposten in der OeNB behalten. Im Generalrat der Notenbank laufen nächstes Jahr auch zwei Mandate aus, die der Banker Susanne Riess-Hahn und Erwin Hameseder.

Noch nicht entschieden wurde hingegegen, wer Eduard Müller an der Spitze der Finanzmarktaufsicht FMA beerben soll. Der Vertrag des ÖVP-nahen Müller, der sich selbst aus dem Rennen genommen hat, läuft noch bis Juli kommenden Jahres. Die alte Regierung konnte sich auf keinen Nachfolger für ihn einigen, weswegen die neue Regierung hier rasch eine Entscheidung treffen muss. (...)