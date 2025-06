IV-Vizepräsidentin Herlitschka: „Es geht um Autonomie“

Sabine Herlitschka :

Ich oute mich als „Trekkie“, also als „Star Trek“-Fan. Ich besitze auch das offizielle Betriebshandbuch des Raumschiffs „Enterprise“ und hab’s auch gelesen. Mich fasziniert, wie man damals in einer TV-Serie hoch wissenschaftliche Dinge detailliert aufgeschlüsselt hat und damit in die Öffentlichkeit gegangen ist. Warum hat Mr. Spock grünes Blut?