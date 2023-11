Der nächste Schritt in der Entwicklung, an dem auch die 38 Skidata-Tüftler in Klagenfurt arbeiten: „Die Schranken fallen“, formuliert Schwarzenberger die Vision. Was das heißt? „Nach dem bargeldlosen Bezahlen und dem kontaktlosen Zutritt sollen in Zukunft Drehkreuze und Schranken weitgehend wegfallen“, erläutert Schwarzenberger. In der Praxis bedeutet das: digitaler Skipass am Smartphone, gekauft im Webshop, Zutritt, ohne das Handy aus der Tasche nehmen zu müssen. Kein Stau an der Kasse oder beim Verlassen des Parkhauses, die Gebühr wird über das Erkennen des Kennzeichens automatisch abgebucht. „Komfort und Alles-aus-einer-Hand-Lösungen sind die Zukunft in der Freizeitwirtschaft“, ist Schwarzenberger überzeugt.

Innovativ ist auch ein neues Modell, das Tourismus und Industrie verbindet: Die neue Plattform welcome2villach.at bietet eine Vielzahl von Informationen zu „Living, Working, Playing, Learning, Enjoying in Villach“. Die Zielgruppe sind potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen sowie Gäste, inhaltlich geht es um Themen wie Ausbildung, Gesundheitsversorgung, Umwelt, Sicherheit und Freizeitgestaltung. Die Idee hinter der Kampagne „Welcome2­Villach – Home of Work | Life Balance“: die große Attraktivität des Wirtschaftsstandorts und die hohe Lebensqualität der Region Villach zu betonen.

Auch Falkensteiner ist von Kärnten überzeugt. 75 Millionen Euro sollen in den nächsten drei bis vier Jahren ­investiert werden, unter anderem in „Glamping-Anlagen“, also gehobenen Outdoor-Tourismus. Am Hafnersee entsteht eine neue Anlage, auch für den ­Katschberg gibt es Ausbaupläne.

„Wir glauben an Kärnten, das Bundesland hat Potenzial“, sagt Michaeler, ­„allerdings muss es noch stärker gelingen, Kärnten in seiner Gesamtheit zu vermarkten.“