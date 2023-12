Das Lavanttal ist schon jetzt eine Region für international tätige und weltweit erfolgreiche Unternehmen – und die Voraussetzungen sind extrem gut, dass diese positive Entwicklung zusätzliche Dynamik erhält. Denn mit der Fertigstellung der Koralmbahn, die Klagenfurt und Graz in nur 45 Minuten verbindet, entsteht ein völlig neuer Wirtschaftsraum mit rund 1,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner – nach Wien der zweitgrößte Ballungsraum Österreichs.

Die erhofften wirtschaftlichen Impulse sind kein Wunschdenken. „Unsere Analyse zeigt, dass die Auswirkungen, die sich aus der veränderten Erreichbarkeit durch den Koralmtunnel ergeben, signifikant positiv sind in Bezug auf die wirtschaftliche Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Eric Kirschner, Experte für empirische Sozialforschung und Leiter der Forschungsgruppe Regionalökonomie und Strukturpolitik am Joanneum Research. Gemeinsam mit dem Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung hat er eine umfangreiche Studie zu den volkswirtschaftlichen und regionalpolitischen Effekten des Koralmtunnels erstellt. Das Fazit: Schnelle Verbindungen und eine gute Erreichbarkeit – wie sie dann zwischen Klagenfurt und Graz gegeben sind – sind zentrale Determinanten für Bevölkerungswachstum und Beschäftigungswachstum. Entlang der Strecke siedeln sich neue Firmen an, weil das Einzugsgebiet attraktiver wird und das Angebot an Arbeitskräften steigt.

„Speziell der Wirtschaftsraum Lavanttal hat durch die Koralmbahn sehr große Chancen und einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil“, sagt auch PMS-Chef Franz Grünwald. Ein Selbstläufer ist das allerdings nicht. „Für den Wirtschaftsraum Süd ist der Koralmtunnel natürlich eine Bereicherung“, betont auch Geislinger-Werksleiterin Sandra Greßl, „aber es müssen auch die Umlandgemeinden miteinbezogen werden. Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes ist unbedingt notwendig.“