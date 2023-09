Er startete, als keiner daran glaubte – und mit 500.000 Schilling Minus auf der Bank. Nach seiner Schicht als Produktionsleiter bei Philips in Klagenfurt, wo er für die Produktion von wöchentlich 60.000 Damenrasierern verantwortlich war, werkte der gelernte Schlosser Robert Kanduth in seiner Garage an den ersten Solarthermie-Kollektoren, die Sonnenenergie in nutzbare Wärme umwandeln. Das war 1991. Inzwischen produziert sein Unternehmen GreenoneTec jährlich 1,6 Millionen Quadratmeter Kollektorfläche, exportiert in über 50 Länder und setzt mit 175 Beschäftigten 55 Millionen Euro um. Vor allem ist um das Werk im Kärntner St. Veit an der Glan mit den Solarunternehmen Sonnenkraft und Kioto ein echtes Sun-Valley entstanden.

„Willkommen in der Sonnenstadt St. Veit“, begrüßt denn auch Sonnenkraft-Geschäftsführer Peter Prasser, ein früher Mittüftler von Kanduth, gerne Gäste. Er hat das Unternehmen kräftig ausgebaut: Vergangenes Jahr wurden 8,5 Millionen Euro in den Ausbau der Produktion gesteckt, dadurch können jetzt bis zu 3.000 Photovoltaikmodule pro Tag produziert werden. „Wir bieten innovative Lösungen, damit in erster Linie bereits versiegelte Flächen für die Erzeugung von Photovoltaikstrom verwendet werden können“, sagt Peter Prasser, „mit unseren Doppelglasmodulen können Hallen, Terrassen, Zäune, E-Carports oder auch Fassaden mit Photovoltaikmodulen ausgestattet werden, die nicht nur gut aussehen, sondern Energie liefern und Kosten sparen.“