trend.: Trotz hoher Inflation ist der Prozentsatz derer, die Investmentfonds nützen, gerade in Österreich sehr gering. Woran liegt das?

Christian Mathern: Dieses Phänomen ist in Österreich stark ausgeprägt, ist aber auch in anderen europäischen Ländern zu beobachten. Amundi hat dazu kürzlich eine Befragung in neun europäischen Ländern durchgeführt, um herauszufinden, welche Einstellungen dem Kauf von Wertpapieren entgegenstehen. Immer wieder kamen dabei Antworten wie: „Wertpapiere sind zu komplex oder sind nicht meine Welt“ oder „Wertpapiere sind nichts für kleine Vermögen.“ Häufig wurde auch angegeben, dass Investments nicht transparent genug hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit seien.

Was lässt sich dagegen tun?

So wie es eine ‚Customer Journey‘ gibt, gibt es auch eine ‚Investment Journey‘. Und bei dieser müssen wir Anlegerinnen und Anleger begleiten. Dazu zählt in erster Linie absolute Transparenz beim Investmentprozess, aber auch die Ängste und Sorgen im Vertrieb und im Informationsmaterial offen anzusprechen. Es kommt darauf an, dem Einzelnen deutlich zu machen, dass er mit seinen Fragen nicht alleine ist.