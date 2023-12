In den von den jungen Leuten dabei entwickelten Kampagnen spielt – neben Entertainment und Humor – Information eine wesentliche Rolle. Die insgesamt sehr unterschiedlichen Kampagnen haben eines gemeinsam: Keine kommt ohne Instagram oder TikTok aus. Der am Ende siegreiche Slogan geht eigentlich sogar über das Thema Geldanlage hinaus und hat eine gewisse Allgemeingültigkeit: „Doing well by doing good.“ Oder, um es im Wording des zweitplatzierten zu sagen: : „Yassify your future!“ Das verstehen aber wohl eher nur diejenigen, die der Gen Z angehören.

Wie wichtig das Thema „Financial Education“ in der Amundi-Gruppe ist, zeigt auch eine von Amundi Deutschland gelaunchte Kampagne für jüngere Investoren. Mit dem Motto „Whatever. It takes Funds!“ wird in sozialen Medien Aufmerksamkeit für das Thema generiert – mit kurzen Clips zu Investmentmotiven wie Träume erfüllen, Altersvorsorge und nachhaltiges Investieren.

Und in Österreich soll die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Amundi und der FH Wien der WKW fortgesetzt werden. „So wie es eine ‚Customer Journey‘ gibt, gibt es auch eine ‚Investment Journey‘, und es ist wichtig, Anlegerinnen und Anleger dabei zu begleiten“, betont Doris Waldhof, Marketing-Chefin von Amundi Austria.