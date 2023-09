Ein Schlüssel dafür ist die Verknüpfung von Forschung und Wissenschaft mit Unternehmen. Dafür hat Kärnten als Vorreiter in Österreich bereits vor 20 Jahren das Programm „Innovations.Talent“ entwickelt. Im Rahmen dieser Initiative werden gezielt Personalkosten für Absolventinnen und Absolventen einer Universität oder Fachhochschule übernommen, wenn diese zur Planung und Umsetzung eines Innovations- oder Entwicklungsprojekts in einem Unternehmen beschäftigt werden. Einst war ein Autobahnanschluss das entscheidende Erfolgskriterium für einen Wirtschaftsstandort, jetzt sind es Netzwerke und Kooperationen, die den Austausch zwischen Unternehmen fördern, aber vor allem auch die Verknüpfung mit Wissenschaft und Forschung ermöglichen. Dass ein solches Innovationsökosystem in Kärnten existiert und funktioniert, bestätigt auch Thomas Grassauer, Director Software Development und Leiter des Klagenfurter Standorts des erfolgreichen Softwareunternehmens Dynatrace. „Durch den Lakeside Park gibt es ein ausgezeichnetes Ökosystem im IT- und Innovationsbereich“, so Grassauer, der gerade aus dem Papamonat zurück ist.

Das sind keine leeren Worte: Der IT-Spezialist Dynatrace, in Linz gegründet und mittlerweile an der New Yorker Börse gelistet, hat gerade seinen Standort im Klagenfurter Lakeside Park deutlich erweitert – keine Selbstverständlichkeit, verfügt das Topunternehmen in Sachen Softwareintelligenz doch über Standorte auf der halben Welt. Vor sechs Jahren mit vier Mitarbeitenden gestartet, wurden jetzt in Kärnten 1,6 Millionen Euro investiert, um Raum für mittlerweile 90 Beschäftigte zu schaffen, inklusive Gaming Area und Tischtennisplatte. „Platz ist hier für 140 Leute, und dort wollen wir auch hin“, betont Grassauer. Unterstützt wird die Expansion des Unternehmens auch durch die Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft Babeg.