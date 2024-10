Der Hyundai IONIQ 5 N - World Performance Car Award 2024

Die World Car Awards Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs werden im Zuge einer Zeremonie während der New York International Auto Show (NYIAS) 2024 bekannt gegeben. Die zahlreichen Nominierungen spiegeln das wachsende Ansehen der Marke auf der Weltbühne wider und bauen auf ihren bisherigen Erfolgen bei den World Car Awards auf. Der IONIQ 5 und der IONIQ 6 gewannen bereits in den Jahren 2022 und 2023 gleich dreimal in den Kategorien World Car, World Electric Vehicle und World Car Design.