Polestar ist ein Start-up, das auf rund hundert Jahren Erfahrung von Volvo aufbaut. Was macht Polestar anders?

Wir nutzen starke Synergieeffekte mit Volvo, vor allem rund um Services, Wartungen und Reparaturen. In Österreich gibt es aktuell 27 Polestar Servicepunkte von Ost nach West, somit ist ein Ansprechpartner stets in der Nähe. Als Marke gehen wir aber einen eigenständigen Weg, das beginnt bei unserem rein digitalen Vertriebsmodell und reicht bis zu unseren ambitionierten Nachhaltigkeitszielen und unserer einzigartigen Designsprache. Diese stammt übrigens aus der Feder eines Österreichers: Maximilian Missoni ist gebürtiger Grazer und hat u.a. in Linz studiert.

Die Designsprache zeigt sich auch im neuesten Modell, dem Polestar 3.

Genau. Der Polestar 3 ist aktuell in unserem Polestar Space in der Wiener Innenstadt zu sehen und auch schon bestellbar. Er ist ein Premium Performance SUV, den wir für das Zeitalter der Elektromobilität neu definieren: Er ist mit 4,9 Metern ein großes Auto, das aber aufgrund des schlanken, sportlichen und aerodynamischen Designs kompakt wirkt. Zudem geht er einen weiteren Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft, denn wir setzen auf Verbundmaterialien aus Naturfasern, auf recyceltes Aluminium und PET-Flaschen.

Kunden, die sich also für einen Polestar entscheiden, tun dies auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit?

Die Elektrifizierung ist der Schlüssel zu nachhaltiger Mobilität. Wir treiben den Wandel voran, indem wir unsere Bemühungen auf die Bereiche Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft, Transparenz und Inklusion konzentrieren. Deshalb veröffentlichen wir auch eine umfassende Lebenszyklusanalyse für unsere Fahrzeuge samt CO2-Fußabdruck. Für den Polestar 2 beträgt dieser rund 23 Tonnen, wenn er das Werk verlässt – das sind bereits drei Tonnen weniger als zum Launch vor drei Jahren. Also ja, wer sich für einen Polestar entscheidet, tut dies mit Sicherheit auch, um seinen eigenen Abdruck zu verringern.

Inwiefern betrifft dies auch Unternehmen bzw. Unternehmensflotten?

Österreich ist ein Flottenmarkt. Unsere Kunden stammen größtenteils aus dem B2B-Bereich, denn wir bieten interessante Angebote und Finanzierungsoptionen sowie eine attraktive Möglichkeit, die Flotte zu elektrifizieren. Das zahlt auf die Nachhaltigkeitsbilanz ein, vor allem, wenn Unternehmen einen Geschäfts- bzw. Nachhaltigkeitsbericht vorlegen. Darüber hinaus bieten Elektroautos natürlich auch finanzielle Vorteile.

Die da wären?

Die laufenden Kosten sind gering. Elektroautos weisen in der Regel niedrige Ladekosten auf, im Durchschnitt kostet eine volle Ladung in Österreich 21 Euro, wenn man von einem Strompreis von 35 Cent pro kWh ausgeht. Das trifft vor allem für jene zu, die zuhause oder am Arbeitsplatz laden können. Gemeinsam mit Plugsurfing bieten wir außerdem allen Polestar Fahrerinnen und Fahrern einen reduzierten Ladetarif bei IONITY Stationen von 40 Cent. Durch die Zusammenarbeit mit SMATRICS bieten wir Flotten- und Geschäftskunden schließlich auch die Möglichkeit, im Rahmen des digitalen Kaufprozesses die entsprechende Ladeinfrastruktur anzufragen.

Außerdem sind der Wartungsaufwand und damit die Wartungskosten geringer. In einem Elektroauto sind weniger bewegliche Teile verbaut, daher sind Verschleißerscheinungen seltener und Wartungen sind weniger umfangreich. Und natürlich gibt es in Österreich Kaufprämien, Zuschüsse und steuerliche Vergünstigungen, die den Umstieg besonders attraktiv machen.