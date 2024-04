The Hoxton Vienna: Business-Reise in die 50er

Für Geschäftsreisende, die Wert auf Kulinarik und Networking-Möglichkeiten legen, bietet The Hoxton Vienna eine gute Auswahl.

Das All-day-Dining-Restaurant Bouvier, in Zusammenarbeit mit dem berühmten New Yorker Restaurant Wildair entwickelt, präsentiert französische Klassiker in NYC-Manier.

Die Rooftop-Bar Cayo Coco entführt seine Gäste mit tropischen Cocktails und karibisch-interpretierten Bar-Snacks in das lebendige Havanna der 1950er-Jahre.

Salon Paradise, die angenehm dunkle Underground-Cocktailbar, bietet eine Getränkekarte, die in Zusammenarbeit mit dem international renommierten Bar-Experten Rory Shepherd entstanden ist. Wer einen entspannten After Work Drink genießen möchte, wird hier fündig. Der Whiskey Sour – ein Klassiker – punktete durch Geschmack und solides Handwerk.