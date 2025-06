Die Mängelrüge im B2B-Bereich nach österreichischem Recht

Im internationalen Handel können zusätzlich die Bestimmungen des UN-Kaufrechtes (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) zur Anwendung kommen, die ebenfalls spezifische Regeln zur Mängelrüge enthalten.

Die Fristen zur Mängelrüge sind großzügiger, jedoch ist auch hier auf Ausnahmen in Geschäftsbedingungen oder Verträgen zu achten.

Die Höchstfrist für eine Rüge nach UN-Kaufrecht liegt bei 2 Jahren nach Übergabe der Waren (Art 39 Abs 2 CISG). Die Vertragsparteien sollen eine gewisse Rechtssicherheit erlangen. Die Frist gilt auch für versteckte Mängel. Ausnahme: Es liegt eine (längere) Garantievereinbarung vor.