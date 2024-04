EU-Lieferkettenrichtlinie und Compliance-Pflichten für Unternehmen

Nach einem intensiven politischen Verhandlungsprozess und mehrfach verschobenen Abstimmungen hat der Rat der Europäischen Union am 15. März 2024 die EU-Lieferkettenrichtlinie (Lieferketten-Richtlinie) angenommen. Damit kann das Europäische Parlament die Richtlininie noch rechtzeitig vor den Europawahlen im Juni 2024 verabschieden.

Die Lieferketten-Richtlinie legt Sorgfaltsstandards für Unternehmen in Bezug auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltvorschriften entlang der Wertschöpfungskette fest und fordert die Ausrichtung der Unternehmensstrategie an den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Die Verabschiedung der Lieferketten-Richtlinie besiegelt den Trend von der Umwandlung von menschenrechtsbezogenen Soft Law-Standards (wie den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte) in Hard Law im Bereich der Lieferkettenregulierung.