EU-Lieferkettengesetz: Unternehmen kommen in soziale und ökologische Pflicht

Für alle Unternehmen – egal ob unmittelbar wegen des Gesetzes oder mittelbar wegen Vertragsbeziehungen erfasst – bedeutet das: Die Vorbereitung muss jetzt beginnen. "Vorbereitung auf die CS3D ist hauptsächlich Verträge überarbeiten. Am Anfang stehen ESG Policy, Supplier Code of Conduct und deren Implementierung (zB in Form von Schulungen im eigenen Unternehmen). Alles weitere ist aber in Vertragsverhandlungen mit Lieferant:innen umzusetzen", betonen die DORDA-Anwälte Schöller und Müller.

Da es sich dabei um einen zeitintensiven Prozess handelt und es sich bei der CS3D um ein völlig neues Gesetz handelt, arbeiten die Anwälte schon seit Monaten gemeinsam mit vielen Unternehmen daran.