Das konjunkturell Gute liegt 2025 tendenziell fern. Die USA werden eine Wachstumsrate von über zwei Prozent aufweisen. Womöglich wird ein kurzfristiger Trump-Effekt, von den Börsen bereits vorab gefeiert, die US-amerikanische Wirtschaft sogar noch stärker brummen lassen. Der US-Politikwissenschaftler Michael Werz vom Center for American Progress, einem Thinktank in Washington, sieht „kurz- und mittelfristige Antriebsfaktoren“, etwa die Investitionen, die der Inflation Reduction Act (IRA) ausgelöst hat, ein riesiges, vom noch amtierenden Präsidenten Joe Biden initiiertes Wirtschaftsprogramm. Auch eine Lockerung von Finanzmarktregeln durch den neuen, von Donald Trump ernannten Chef der US-Börsenaufsicht SEC könnte eine Zwischeneuphorie auslösen. Doch Werz erwartet nach den ersten Ansagen Trumps in Richtung Mexiko, Stichwort Zölle, einen „gebremsten ökonomischen Austausch“ mit dem südlichen Nachbarn: „Unternehmen sollten da schon einmal eine Risikoprämie einkalkulieren.“ Viele europäische Autofirmen sind mit Werken in beiden Ländern präsent.

Generell sollte die Hoffnung auf einen von Trump ausgelösten Boom die US-Exporteure nicht vorzeitig jubeln lassen, meint Birgit Niessner, Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB): „Wenn sich die USA abschotten, haben wir von diesem Wachstum wenig.“

Im Gegenteil, sollten die angedrohten Zölle – 60 Prozent auf chinesische Importe in die USA, zehn Prozent auf Waren aus dem Rest der Welt – umgesetzt werden, bedeutet das inklusive der folgenden Vergeltungsmaßnahmen eines der größten Risiken für die Weltwirtschaft im kommenden Jahr. Für Österreich rechnet die OeNB in ihrer Mitte Dezember präsentierten gesamtwirtschaftlichen Prognose damit, dass Trumps Zölle 2025 einen Zehntelprozentpunkt Wachstum kosten werden. Die mittelfristigen Folgen, etwa die Umlenkung chinesischer Waren nach Europa und Produktionsverlagerungen, könnten noch gravierender sein.