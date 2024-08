„Auch der Wachhund muss bewacht werden“

Wolfgang Brandstetter :

Mich stört der auch im europäischen Vergleich absolut unzureichende Schutz der Persönlichkeitsrechte, dessen Hauptursache darin liegt, dass strafrechtlich irrelevante Dinge in den Strafakt und von dort – wie auch immer – in die Öffentlichkeit gelangen. Teilweise trägt dazu auch die Entscheidung des VfGH bei, der zufolge Akteninhalte auch bei bloß „abstrakter Eignung“ für den Untersuchungsgegenstand an parlamentarische Untersuchungsausschüsse zu liefern sind, was de facto ihrer Veröffentlichung gleichkommt, auch wenn dieses Material dann im Ausschuss gar nicht verwendet wurde. Man hat als Betroffener zwar das Recht, sich gegen die Aufnahme strafrechtlich irrelevanter Inhalte in den Akt mit einer Beschwerde an den Rechtsschutzrichter zu wehren. Aber da ist die Kuh in der Regel bereits aus dem Stall und die Inhalte, die man vielleicht im Nachhinein herausreklamieren konnte, sind oft bereits in den Medien gelandet, egal ob legal oder illegal, denn deren Quellen sind geschützt.