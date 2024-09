Was Österreich jetzt braucht: Technologie als Zukunftshoffnung

Es ist August, Urlaubszeit. Diesen Kommentar schreibe ich in der Zeit unseres Familienurlaubs. Drei Generationen kommen zusammen. Wir diskutieren miteinander auch über „mehr-GRIPS“. Über unsere Zukunftsbilder, was erwarten wir uns, was ist möglich? Was ist eine gute Zukunft für uns alle?

Technologie ist dabei ein wichtiger Diskussionspunkt. Ist sie Kern des Problems oder die wichtigste Chance auf Lösung? Ich bin überzeugt: Nur wenn wir unsere Technologie und die wesentlichen Fortschritte in unseren technischen Fähigkeiten nutzen, haben wir eine Chance, die gewaltigen Transformationen zu stemmen, die in den nächsten Jahrzehnten vor uns liegen.

Es geht dabei um Technologie in einem sehr umfassenden Sinn. Es geht darum, erneuerbare Energie unter den Bedingungen des Klimawandels für zehn Milliarden Menschen wettbewerbsfähig verfügbar zu machen. Es geht darum, uns vor Fake News und breit angelegten Manipulationen zu schützen. Es geht darum, nachhaltig Lebensmittel für eine wachsende Bevölkerung zu produzieren, die nächste gefährliche Pandemie gut zu überstehen. Wir müssen Menschen, die ihre Heimatkultur verlassen mussten, zum Beispiel mit digitalen Lernbuddys dabei unterstützen, sich in einer neuen Welt und einer neuen Sprache zurechtzufinden. All das und vieles mehr werden wir nur mit exzellenter Technologie schaffen. Manche dieser Technologien haben wir schon entwickelt, manche optimieren wir noch. Bei manchen stehen wir noch ziemlich am Anfang, und andere werden erst entwickelt werden. So werden wir die Chance haben, diese Welt nachhaltig gut zu gestalten.

Diese Technologien, die uns die Zukunft sichern, fallen nicht vom Himmel. Wir entwickeln sie, oder wir tun das eben nicht. Aber wenn wir diesen Weg gehen wollen, dann braucht es dafür günstige Rahmenbedingungen.