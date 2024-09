Was Österreich jetzt braucht: Mut zu neuem Solidaritätsversprechen

Der Künstler Joseph Beuys sagt: „Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden. Sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen.“ Die Initiative „mehr-GRIPS“ stellt den Versuch dar, abseits von Parteien im Interesse Österreichs erfinderisch zu sein – zum Beispiel auch, wenn es um die soziale Stabilität geht.

Zugegeben: Es war schon einmal einfacher, Optimist zu sein. Seit Jahren haben Krisen Konjunktur, und sie haben Einfluss auf unser aller Leben – vor allem auf das Leben von Menschen, die ohnedies schon unter Druck stehen. Im Windschatten der vergangenen Krisenjahre ist die Zahl der Menschen in akuter Armut wieder gestiegen. Und insgesamt stellen all die Krisen einen Stresstest für unsere sozialen Sicherungssysteme und unseren Zusammenhalt dar.

Für Pessimismus fehlt uns jedoch nicht nur die Zeit, sondern auch die Evidenz. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass wir uns als Gesellschaft immer wieder neu erfinden können, insbesondere in sozialer Hinsicht. Genau zu diesem Zweck haben wir uns im Rahmen von „mehrGRIPS“ mit der Frage beschäftigt, wie Österreich auch im Jahr 2032 ein sozial stabiles Land sein kann. Welche Reformen sollten in den nächsten zwölf Monaten angegangen werden, um für die Menschen in diesem Land auch in Zukunft ein selbstbestimmtes Leben in einer solidarischen Gemeinschaft sicherzustellen?