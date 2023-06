SPÖ-Wahl: Panne bei Auszählung, Babler ist neuer Parteichef

Die Wahl des neuen Parteivorsitzenden der SPÖ am 3. Juni 2023 hätte nach jahrelangen Querelen und innerparteilichen Hickhacks Ruhe in die Sozialdemokratie bringen sollen. Einen Neustart ermöglichen und die Partei bundespolitisch wieder auf die Erfolgsstraße bringen sollen.

Die Wahl des neuen Parteivorsitzenden der SPÖ am 3. Juni 2023 wird aber vor allem aufgrund ihrer hoffnungslosen Unprofessionalität in Erinnerung bleiben und ist keine gute Startvorlage für Andreas Babler, der am 5. Juni 2023, nach einer erneuten Auszählung der von den Delegierten am Parteitag abgegebenen Stimmen, zum neuen SPÖ-Parteichef der ernannt wurde.

Vertauschte Stimmen

Michaela Grubesa, Leiterin der SPÖ-Wahlkommission bei derBekanntgabe des revidierten Wahlergebnisses am Nachmittag des 5. Juni 2023. © GEORG HOCHMUTH

Die einfache Erklärung von Michaela Grubesa, Leiterin der SPÖ-Wahlkommission bei der am Nachmittag des 5. Juni eilig einberufenen Pressekonferenz: Bei der Auszählung am Parteitag in Linz wurden bei der Übertragung der gezählten Stimmen in das Excel-Dokument die Spalten der beiden Kandidaten, dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler vertauscht.

Das am Samstag, dem 3. Juni verkündete Ergebnis: Hans Peter Doskozil: 53,02 % der Stimmen und Andreas Babler 46,81 % wird dadurch auf den Kopf gestellt. Nicht Doskozil, sondern Babler ist damit SPÖ-Chef. Das korrekte Ergebnis lautet daher:

Hans Peter Doskozil : 280 Stimmen (46,51%)

: 280 Stimmen (46,51%) Andreas Babler: 317 Stimmen (52,66%)

Dass es überhaupt zu einer Nachzählung kam war dem Fakt geschuldet, das bei der Auszählung eine Stimme fehlte. Auch diese wurde gefunden und war ungültig. Bei der wiederholten Auszählung wurde dann auch entdeckt, dass das Ergebnis vertauscht wurde.

Grubesa entschuldigte sich für den Lapsus und auch dafür, dass die Stimmenzählung am Sonntag nicht kontrolliert wurde.

Doskozils Rückzug

Hans Peter Doskozil, der am Samstag noch als Sieger gefeiert wurde und prompt eine Koalitions-Absage an die ÖVP und die FPÖ ausgegeben hatte, nahm das revidierte Ergebnis am Montagnachmittag geknickt zur Kenntnis und erklärte sein Ausscheiden aus der Bundespolitik.

Hans Peter Doskozil bei seiner Pressekonferenz zum falschen Ergebnis des SPÖ-Parteitags am 5. Juni 2023 in Eisenstadt © APA/HANS KLAUS TECHT

Das Ergebnis, das nun "auf dem Tisch pickt" sei das eines Parteitages von Delegierten. "Da brauchen wir gar nicht daran rütteln", das Ergebnis wäre unbestritten zur Kenntnis zu nehmen.

"Es wird Häme und Spott geben - das müssen wir uns gefallen lassen", betonte Doskozil, der sich am Ende als fairer Verlierer zeigte, Andreas Babler gratulierte und das Kapitel Bundespolitik für sich selbst "ein für allemal als abgeschlossen" bezeichnete.

Bablers erste Reaktion

Andreas Babler bei seiner Pressekonferenz zum revidierten Ergebnis der Stimmenauszählung vom SPÖ-Parteitag am 3. Juni © APA/GEORG HOCHMUTH

Wie ganz Österreich wurde auch der nun-doch-Parteichef Andreas Babler von dem revidierten Ergebnis und seinen Folgen überrascht. In einer eilig einberufenen Pressekonferenz entschuldigte sich Babler für das Schlamassel, das er zurecht als "Tiefpunkt" bezeichnete.

Für den Traiskirchner Bürgermeister und SPÖ-Chef geht es nun in einem ersten Schritt darum, ein Team zu finden, das mit ihm gemeinsam am Comeback der SPÖ arbeitet. Bezüglich Personalia und Inhalten werde er sich beraten. Weitere Fragen konnte oder wollte Babler nicht beantworten. Er betonte aber, dass es "vollkommene Transparenz" zu der Wahl und deren Ablauf geben soll und weitere Kontrollen vorgenommen werden sollen. "Es ist ganz wichtig, dass keine Fragezeichen bleiben", betonte Babler.