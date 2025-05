Sepp Schellhorn: „Das ist ein Irrsinn“

Der Neos-Politiker nimmt im Interview mit Selektiv Stellung zu einer Reihe von Themen, die ihn in seinem neuen Job aktuell beschäftigen.

Der Kritik an seinem Dienstwagen, einem Audi A8 in der Langversion mit 5,32 Metern Länge und 462 PS, kontert er mit der damit verbundenen Ersparnis durch die Neuausschreibung und dem Hinweis, es handle sich um „Neiddebatten und Hasstiraden".

Auf die Frage zur Vorgangsweise bei der Erstellung einer neuen österreichischen Industriestrategie, die er gemeinsam mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Infrastrukturminister Peter Hanke bis Jahresende erarbeiten soll, kann sich der Staatssekretär einen Seitenhhieb auf die Sozialpartner nicht verkneifen: „Wir brauchen keinen Sesselkreis, wo sich alle melden und wir dann den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Wir wissen ja, woran es hakt. Wir werden als Regierung gemessen werden – der Herr Gewerkschaftspräsident und der Herr Wirtschaftskammerpräsident bleiben leider noch sitzen."

Dass er sich in die beim Finanzministerium angesiedelte neue „Förder-Task-Force" einbringen will, stellt Schellhorn ebenso klar, wie seine Haltung zur neuen Förderung zur Sanierung von Kellergassen in Niederösterreich: „Solche Maßnahmen müssen konzentrierter ablaufen. Durch die Kompetenzaufteilung bei der Raumordnung wurden die Ortszentren faktisch vernichtet und jetzt muss viel Geld in die Hand genommen werden, um die Ortskerne wieder zu beleben – das ist per se ein Irrsinn."