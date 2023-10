Weil das so ist, gehen auch alle Steuerdebatten in Österreich so gut wie immer am Problem vorbei. Das beste Beispiel dafür sind die in malariaartigen Schüben auftretenden Diskussionen über die Einführung von Vermögens-und/oder Erbschaftssteuern. Es beginnt damit, dass praktisch nie davon die Rede ist, welche neuen Aufgaben der Staat eigentlich wahrnehmen will oder soll, wofür das frische Geld also verwendet werden soll. Als Argument wird immer nur gebracht, dass Österreich einer der wenigen Staaten sei, in denen es diese Steuern nicht gibt. Das ist zwar wahr, wahr ist aber auch: es gibt kaum ein Land, in dem die Lohn- und Einkommenssteuern so hoch sind wie in Österreich (zu den sogenannten "Lohnnebenkosten" kommen wir noch).

Gerade aus liberaler Sicht spricht wenig dagegen, arbeitslose Einkommen stärker zu besteuern als Arbeitseinkommen. Wer selbst ein Vermögen aufbauen kann und nicht die Hälfte seines Einkommens an den Finanzminister abliefern muss, ist nicht darauf angewiesen, zum Beispiel Wohnungseigentum durch Erbschaft zu generieren. Will heißen: Eine Erbschaftssteuer kann man beginnen zu diskutieren, wenn die Einkommenssteuern über einige Jahre auf jene 20 Prozent gesenkt werden, mit denen eigentlich jeder moderne Staat seine Aufgaben ohne große Probleme erfüllen können sollte.