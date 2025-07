Einigen konnte sich die Bundesregierung auf eine Genehmigungsbeschleunigung im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G) sowie in AVG-Großverfahren und auf Verfahrensbeschleunigungen im Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG). In diesem Zusammenhang sollen unter anderem die achtwöchige Sommerpause bei den Genehmigungsverfahren gestrichen werden, einheitliche Kriterien sowie verfahrensfreie Projekte definiert und Verfahren konzentriert werden. Künftig soll es einen One-Stop-Shop bei Verfahren für den Bau von Kraftwerken, Speichern, Leitungen und weitere Anlagen für die Energiewende geben, erklärte Hattmannsdorfer. Derzeit hätten beispielsweise bei der Genehmigung eines Windparks acht Behörden Zuständigkeiten. Nicht zuletzt ist eine Neuerung der Regelung bei Bürgerinitiativen in Anlehnung an Volksbegehren in Planung. Die betroffenen Gesetze sollen im Sommer und Herbst in die Begutachtung gebracht werden. Man sei um Tempo bemüht. „Die Zettelwirtschaft muss aufhören“, so Staatssekretär Schellhorn.