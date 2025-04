Mit Strom aus sauberer Wasserkraft das eigene Werk versorgen – wer will das nicht. Der Unternehmer Martin Christian Braun, Chef der gleichnamigen Vöcklabrucker Maschinenfabrik, wollte genau das und ging das Projekt engagiert an. Doch bevor der Strom tatsächlich aus der Ager kommen konnte, floss noch viel Wasser den Fluss hinunter: Zehn Jahr nach Beginn der Planung konnte das Ein-Megawatt-Kraftwerk schließlich realisiert werden. „Mein Vater war Idealist und hat das durchgezogen“, sagt Lennart Braun, der das Familienunternehmen mittlerweile in siebenter Generation leitet, „aber jeder rational kalkulierende Investor hätte das wegen der langen Verfahrensdauer längst aufgeben müssen.“

ESRS, CSRD, ARA, ERA, POP, CMRT, EMRT, RoHS – was wie ein Geheimcode oder ein Kreuzworträtsel für Hochbegabte klingt, sind Abkürzungen für verschiedenste nationale und internationale Umweltrichtlinien. Das Wiener Elektronikunternehmen Tele Haase, Hersteller von Steuerungs- und Messtechnik, fällt gleich unter sieben dieser Richtlinien. „Diese überbordende Regulatorik in Verbindung mit den ausufernden Berichtspflichten quält uns am meisten“, sagt CEO Marcus Ramsauer.

Zu viele Vorschriften, zu viel Papierkram, zu viele Hemmnisse – der Ärger über die alltägliche Bürokratie ist groß und laut wie nie. Obwohl erst April, hat „Bürokratieabbau“ gute Chancen, das Wort des Jahres zu werden. Die Politik sowohl in Brüssel als auch in Wien hat bereits reagiert und erste Erleichterungen und Vereinfachungen angekündigt. Mit dem Neos-Politiker Sepp Schellhorn wurde erstmals in Österreich ein eigener Staatssekretär für Deregulierung installiert. Dessen Job-Description: Hürden abbauen und wirtschaftliche Chancen stärken.