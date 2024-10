Nur ein Viertel der Österreicher spürt die gesunkene Inflation [Umfrage]

Doch in vielen anderen Bereichen bleiben die Preise gefühlt hoch. Unverändert als teuer wahrgenommen werden beispielsweise Bauen, Renovieren, Mieten und Wohnen. Keine positive Signale gibt es bei den per Indexanpassungen automatisch an die Inflation angepassten Versicherungen. Die Gaststuben und Restaurants des Landes sind zwar, ebenfalls gefühlt, voll, aber eher nicht wegen Sonderrabatten der Gastronomie – nur sechs Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sagen, dass es in den Lokalen preislich wieder besser wird.