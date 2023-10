Der immer auf besonders freundliches und adrettes Auftreten bedachte ÖVP-Finanzminister setzt an diesem Dienstag-Spätnachmittag zur Überraschung vieler, so ein Verhandlungsteilnehmer, sein Pokerface auf und proklamiert: In zwei Woche stehe unverschiebbar die Präsentation des Budgets im Parlament an. Ende der Woche sei absolute Deadline, um die letzten Zahlen in das in Konvolut einzuarbeiten. Ihm bleibe jetzt keine andere Wahl, als an die Steuer-Anteile von Ländern und Gemeinden auf der Ausgabenseite mit Null einzustellen.

Daher biet er – nach Ende der Debatte und Verabschiedung des Budgets im Parlament – für Mitte November einen neuen Verhandlungstermin an, um doch noch zu Potte zu kommen. Dann droht Ludwig & Co unwiderruflich ein unkalkulierbares Poker-Finale. In den Wochen vor dem Jahreswechsel müssen auch die Budgets der einzelnen Bundesländer in den Landtagen beschlossen werden.

Der Wink mit dem Zaunpfahl zeigt Wirkung. Die Experten und Fachbeamten konnten sich eine Pause gönnen. Die Polit-Spitzen am Verhandlungstisch ziehen sich in das Büro des Finanzministers zurück: Michael Ludwig & Hans Peter Doskozil (für die SPÖ-LHs), Thomas Stelzer & Markus Wallner (für die ÖVP-LHs), Magnus Brunner und Andrea Kaufmann (als Gemeindebund-Sprecherin in Vertretung von Alfred Riedl, der affärenbedingt seine Position ruhend stellen musste).