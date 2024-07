IMMOunited CEO Roland Schmid: Manager mit Zug zum Tor

Man kann Erfolge und Siege nur genießen, wenn man auch zwischendurch verliert“, so das Credo von Roland Schmid, 48, Gründer und Eigentümer von IMMOunited, dessen Herz neben der Immobilienwirtschaft für den Fußball schlägt. In beiden Disziplinen hat Schmid den Zug zum Tor. Mit seiner IMMOunited, eingebettet in der Roland Schmid Group, ist Schmid mittlerweile österreichischer Marktführer in der Bereitstellung von Grundbuch- und Immobiliendaten. Und beim Kicken, aber auch bei anderen Sportarten tritt der Unternehmer erfolgreich als Big Spender auf, darunter für Rapid, ÖFB, LASK, FC Red Bull Salzburg, First Vienna FC 1894, den ältesten Fußballvereins Österreichs, oder den Eishockey-Club Vienna Capitals.