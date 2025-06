Julius Meinl: Roll-out in deutschen Supermärkten geplant

Dass die Welt des Kaffees so viel Leidenschaft, Kreativität und gelegentlich auch einen Hauch von Exzentrik bereithält, damit hatte Christina Meinl nicht gerechnet. Nach ihrer ersten Karriere als Ärztin in einem Kinderkrankenhaus wechselte sie vor fünfzehn Jahren in das traditionsreiche Wiener Kaffeeunternehmen, das ihre Familie gegründet hatte und dessen Ursprünge bis ins Jahr 1862 zurückreichen. In ihrer ersten Rolle als Expertin für globales Marketing und Innovation tauchte sie tief in die internationale Kaffeeszene ein, reiste jährlich zu den Barista-Weltmeisterschaften, um globale Trends aufzuspüren.

Ein Schlüsselmoment für sie war das Jahr 2018 in Amsterdam: 56 nationale Champions traten an, jede und jeder mit exakt 15 Minuten Zeit, um der Jury vier Espressi, vier Milchgetränke und vier Eigenkreationen zu präsentieren. Eine Teilnehmerin sorgte in der Endausscheidung für besondere Aufmerksamkeit: die Polin Agnieszka Rojewska. Mit ihrer unkonventionellen Darbietung brachte sie die Halle zum Toben und schrieb Geschichte als erste weibliche Weltmeisterin. „Eine so dichte, elektrisierende Atmosphäre habe ich noch nie erlebt“, erinnert sich Meinl.

Die Eindrücke, Trends und die mitreißende Atmosphäre der internationalen Kaffeeszene nahm sie mit zurück nach Wien – in die gediegene Welt des Traditionskaffees. Heute spiegeln sich diese Impulse im Meinl-Sortiment wider: Neben den klassischen Mischungen erscheinen regelmäßig limitierte, hippe Editionen. Und auch die Verpackungen haben sich geändert, so gibt es etwa abbaubare Kaffeekapseln, die im Kompost entsorgt werden können.

Doch nicht nur das Produktportfolio hat sich weiterentwickelt, auch Christina Meinl selbst hat ihren Weg konsequent fortgesetzt. Vom Marketing wechselte sie für einige Jahre in die Österreich-Geschäftsführung und übernahm vor Kurzem ihre erste Schlüsselrolle auf Ebene der Julius-Meinl-Gruppe. Als Vizepräsidentin verantwortet sie nun die Bereiche Strategie und Kommunikation am Unternehmenssitz in Wien-Ottakring.

An ihrer Seite wirkt ihr Bruder ­Thomas, der für IT-Themen zuständig ist. Dass Meinl das älteste familiengeführte Kaffeeunternehmen Österreichs ist, erfüllt die Geschwister mit besonderem Stolz. Mit dem „House of Julius Meinl“, der Dachmarke des Firmengeflechts ihres Cousins Julius Meinl V., habe man aber nichts zu tun, stellt sie klar.