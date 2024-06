Meinl European Land: Staatsanwaltschaft Wien hat Verfahren eingestellt

Die MEL wurde im Dezember 1997 als Central European Land Ltd. gegründet, 1998 in eine AG umgewandelt und 2002 an der Wiener Börse platziert. Der Verdacht des gewerbsmäßigen schweren Betrugs zum Nachteil von Anlegern bezog sich auf den Zeitraum vom März 2005 bis zum Juli 2007.

MEL-Zertifikate wurden in dieser Zeit mit Slogans wie "Liegt Ihr Geld nur faul herum?, "Der Vergleich macht Sie reich." oder "Genug von mickrigen Zinsen?" beworben. Im Prospekt wurde auf die Vorteile von Immobilieninvestments aufgrund von hohen Mieterträgen und der Wertentwicklung hingewiesen und die Investments als "Sichere, breit gestreute Immobilienveranlagung in Zeiten stark schwankender Aktienmärkte, hoher Steuern und niedriger Zinsen" bezeichnet.

Es erfolgten zahlreiche Kapitalerhöhungen, bei denen jedoch nicht alle Zertifikate bei den sonstigen Anlegern platziert wurden, sondern von der 2004 gegründeten, zur Meinl-Gruppe gehörenden Gesellschaft SOMAL übernommen wurden. Gleichzeitig wurde der Vertrieb der MEL-Zertifikate über Vertriebspartner intensiviert.

Im Februar 2007 veröffentlichte MEL eine Ad-Hoc-Meldung, wonach auch die größte Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen und platziert worden sei und MEL 153 Immobilien sowie 36 weitere Projekte im Wert von 4,5 Milliarden Euro besitze sowie weitere Projekte im Volumen von 1,9 Milliarden Euro in der Pipeline wären.

Gleichzeitig übernahm die SOMAL als Treuhänderin immer weitere Zertifikate. Erst im Juli 2007 teilte MEL in einer Ad-Hoc-Meldung mit, dass man den Rückkauf eigener Aktien plane. Dass zu diesem Zeitpunkt bereits rund 75 Millionen Zertifikate angesammelt worden waren, wurde verschwiegen.