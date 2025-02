Causa Wienwert: Vorwurf für Hallmann „unrichtig und substratlos“

„Die Entscheidung der WKStA, gegen unsere Mandantschaft Anklage zu erheben, wird zur Kenntnis genommen. Gegenwärtig prüfen wir den in der Anklage erhobenen Vorwurf. Soweit bislang ersichtlich, will die Anklage der Mandantschaft hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Transaktion offenbar ein Wissen über Interna der Wienwert unterstellen, über welches die Mandantschaft gar nicht verfügen konnte oder gar hatte“, heißt es in der Stellungnahme von Hallmanns Rechtsvertretern, Peter Miklautz und Lukas Kollmann. Miklautz und Kollmann kündigten am Freitag an, man werde „dem Gericht den Standpunkt der Mandantschaft näherbringen“ und zeigten sich „überzeugt, dass sich dieser Vorwurf als unrichtig und substratlos herausstellen wird.“

Die WKStA hat im Zusammenhang mit der Wienwert-Affäre beim Wiener Landesgericht für Strafsachen eine mehr als 300 Seiten starke Anklageschrift eingebracht. Vor Gericht werden sich der ehemalige Wienwert-Chef Stefan Gruze, dessen zwei Vorgänger Nikos Bakirzoglu und Wolfgang Sedelmayer, ein vierter Ex-Wienwert-Mitarbeiter, der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer und dessen Ehefrau sowie der Wiener SPÖ-Kommunalpolitiker Ernst Nevrivy verantworten müssen. Neben Hallmann wurden auch zwei Rechtsanwälte und ein Wirtschaftsprüfer mitangeklagt. Es geht unter anderem um den Vorwurf der Untreue, des schweren Betrugs, der betrügerischen Krida, der Bilanzfälschung, der Bestechlichkeit und der Verletzung des Amtsgeheimnisses. Inkriminierter Schaden: 41 Mio. Euro.