ZEW-Index macht Sprung: Finanzpaket beflügelt Investoren-Stimmung

© APA/APA/dpa/Annette Riedl home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Aussicht auf einen kräftigen Konjunkturimpuls durch das von Union und SPD geplante Finanzpaket beflügelt die Stimmung der Investoren. Das Barometer für die Konjunkturaussichten in den kommenden sechs Monaten stieg im März um 25,6 Punkte auf plus 51,6 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim zu seiner Umfrage unter 154 Anlegern und Analysten mitteilte. Dies ist der stärkste Anstieg seit mehr als zwei Jahren.

von APA